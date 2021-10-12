خرجت الفاشينيستا الكويتية ” روان بن حسين ” بمقطع فيديو لها ردت من خلاله على ما تم تداوله من أخبار حول ارتباطها بالفنان المغربي ” سعد لمجرد ” بعد ظهورها الأخير معه في أحد حفلاته وهي تحتضنه وترقص معه وهو ما عرضها إلى موجة من الانتقادات .

فأعربت روان بن حسين عن استغرابها من تلك الأخبار والانتقادات التي طالتها بسبب احتضانها لسعد لمجرد في حفله وهي مثلها مثل أي معجبة من معجباته يقمن بهذا الأمر على المسرح .

وأكدت على أن ما تم تداوله عن ارتباطها بالفنان المغربي ما هو إلا مجرد شائعات ولا يمت للواقع بصلة .. وأشارت إلى أنها عندما تفكر بالزواج مجددا سيكون من شخص غير مشهور .

فقالت : ” هي جملة واحدة بقولها .. صدقوني المرة الجاية اللي بتزوج فيها ما راح يكون شخص مشهور ولا راح يكون شخص حتى عند إنستجرام أكونت ” .