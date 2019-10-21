كيف ردت نورهان المرشدي متسابقة “ذا فويس” على الساخرين من سقوط والدتها في الكواليس؟

انتابت المتسابقة المصرية نورهان المرشدي، التي تشارك في برنامج The Voice في موسمه الخامس، وتجاوزت مرحلة “الصوت وبس” حالة من الغضب الشديد على الساخرين من والدتها بعد ردة فعلها على نجاح ابنتها.

وكانت نورهان قد أبهرت لجنة التحكيم، لا سيما أحلام وسميرة سعيد وراغب علامة، إذ تأثرت أحلام بالأداء وبالأغنية كثيرًا، لكن كان الأكثر لفتا للانتباه في الحلقة هو رد فعل والدة المتسابقة، عندما التفت لها راغب علامة وأحلام، حيث نامت على الأرض صارخةً، في مشهد أثار استغراب الكثيرين حول سبب ذلك التصرف والمبالغة فيه.

وعبر حسابها على فايسبوك، كتبت نورهان مدافعة عن والدتها، وموضحة أنها تعبت كثيراً لتدعمها وأنها تعاني من مرض السكر، وأنها ترى أنها لم تخطئ فما حدث كان من فرحتها وتعبها.

كما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيه وهي غاضبة وتدافع عن تصرف والدتها إذ قالت: “على الرغم من سعادتي أمس بما حققت في برنامج “ذا فويس” واستمراري في المراحل المقبلة بعد مرحلة الصوت وبس، إلا أنني حزينة بسبب ما سمعته وقرأته عبر السوشيال ميديا، من سخرية على والدتي بسبب سقوطها على الأرض”.



وأضافت: “أتصور أن هذه السخرية هى تعبير على الهمجية وقلة الأدب من الآخرين.. أمي جزمتها فوق راسي وخط أحمر وهقطع لسان أي شخص يمسها بكلمة غير لائقة.. فهي ساهمت كثيراً في نجاحي ولابد أن يراعي الناس هذا الأمر”.

يذكر أن نورهان المرشدى استطاعت أن تبهر لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”، حتى وصل الأمر إلى تشبيه صورتها بصوت شيرين عبد الوهاب وآمال ماهر.