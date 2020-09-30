ردّ الفنان السوري تيم حسن على أسئلة متابعيه عبر موقع تويتر، مساء الثلاثاء، معلنًا في نفس الوقت عن احتمالية تصوير جزء خامس من مسلسل “الهيبة” في حال كانت ردود فعل الجمهور جيدة، وهو ما يعتبر مفاجأة لاسيما وأن القائمين عليه أشاروا إلى أن الجزء الرابع سيكون الأخير للعمل الدرامي.

وكشف حسن أيضاً من خلال التغريدات الخاصة به أنه لا يُحضر حالياً لأي عمل للموسم الرمضاني المُقبل، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا أوقف معظم أعماله.

خلوني شارككم بعض الاشيا عن #الهيبة

كون اليوم اعلنا عن البوستر ل #الهيبة_الرد هنا الفيديو الاول الي صور حتى قبل اكتمال النص على مااذكر اثناء تصوير التيزر pic.twitter.com/yxfjpaL9om — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) September 29, 2020

وردا على متابعة طالبته بالتوقف عن نشر “مسلسلات الزعرنة والتشبيح في العالم العربي” قال تيم حسن: “اي ؟ شو مميزات عشرين عشرين وهالشرق بشرفك ؟ المفتت الجائع المحارب المتحارب الفقير الجائع الطائفي الرجعي الخ .. فيكي تشوفيه واقعي وفيك/ي تهاجمي وبالاخر هو شقفة مسلسل ؛ عند الاجانب بالمئات من هالاعمال والمجتمعات مستقرة نسبيا عندنا قايمة القيامة وبدكن رسائل الحب والسلام”.

اي ؟ شو مميزات عشرين عشرين وهالشرق بشرفك ؟ المفتت الجائع المحارب المتحارب الفقير الجائع الطائفي الرجعي الخ .. فيكي تشوفيه واقعي وفيك/ي تهاجمي وبالاخر هو شقفة مسلسل ؛ عند الاجانب بالمئات من هالاعمال والمجتمعات مستقرة نسبيا عندنا قايمة القيامة وبدكن رسائل الحب والسلام https://t.co/b4dk9NsFEJ — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) September 29, 2020

وبعد ان اجابته المتابعة بأن “كل هالمشاكل اللي عددتها في ردك سببها هذه الزعرنات والعنتريات اللي ادت الى الطائفية” قال تيم حسن ضاحكا: “هذا هستيري نحن السبب وليس العكس”.

ولطالما كانت علاقة تيم حسن مع زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني محط جدل واسع بين أوساط المتابعين خصوصاً بعد طلاقه من الفنانة السورية ديمة بياعة التي لديه منها ولدان “ورد وفهد”، ولذلك سألته إحدى المتابعات “كيف وفاء طيب؟”، فرد عليها مؤكداً أن علاقتهما على ما يرام، فقال: “بتدعيلك”.

الجدير بالذكر أن الفنان السوري تيم حسن ينتظر عرض الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة الرد” وهو من تأليف هوزان عكو وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة الصّباح إخوان، وبطولة نخبة من نجوم سوريا ولبنان، وكان من المفترض أن يُعرض في رمضان 2020 لكن فيروس كورونا أدى لتأجيله نتيجة تعذر التصوير. ويُشار إلى أن تيم حسن حقق من خلال هذا العمل بأجزائه الثلاثة التي عُرضت نجاحاً حافلاً في الوطن العربي منذ بث أول جزء عام 2017