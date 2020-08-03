نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” علقت من خلالها على تقديم وزير الخارجية اللبناني ” ناصيف حتي ” لاستقالته من الحكومة أمام رئيس الوزراء ” حسان دياب ” اليوم الإثنين .

وذلك احتجاجا منه على أداء الحكومة اللبنانية في أكثر من ملف حيوي .

وكتبت إليسا في تغريدتها قائلة : ” كل الاحترام للسفير ناصيف حتي لأنه قرر يفل لما خلوه .. ورفض يبقى شاهد زور على حكومة ما عم تستنزف الناس وتدمر البلد ” .

وتابعت : ” اليوم كسبت كل الاحترام وأكيد محبة الناس وشكلت نقطة أمل إنه في ناس ولاءها للبنان بس مش لأشخاص ” .