خرج الفنان المصري أحمد فهمي عن صمته، بعدما اشتعلت حرب التصريحات بين الفنانتين ريهام حجاج وآيتن عامر، اللتين تشاركانه بطولة مسلسل “وكل ما نفترق”. وقرر أحمد فهمي توضيح حقيقة ما جرى والنأي بنفسه عن الجدل الدائر خاصة بعد تداول تصريحات على لسانه، تفيد بأن حالة من الغضب انتابته جراء محاولة آيتن عامر أخذ مشاهد على حسابه في المسلسل.

وكتب أحمد فهمي سلسلة تعليقات حول الموضوع قال في اولها: “انتشرت اخبار علي لساني في اليومين اللي فاتوا و ده مش حقيقي و اخبار مفبركه .. آيتن اختي و صديقتي و مرات اخويا عز و ينا كل الاحترام و التقدير .. و اي عمل فني بيكون فيه منتج و مؤلف و مخرج .. و احنا ممثلين فقط”.

انتشرت اخبار علي لساني في اليومين اللي فاتوا و ده مش حقيقي و اخبار مفبركه .. آيتن اختي و صديقتي و مرات اخويا عز و ينا كل الاحترام و التقدير .. و اي عمل فني بيكون فيه منتج و مؤلف و مخرج .. و احنا ممثلين فقط @AYTENAMER pic.twitter.com/PpD3Y2NrQP — Ahmed Fahmi (@fahmi173) April 13, 2021

واضاف في تغريدة اخرى “توضيح آخر مهم عشان محدش برضه يتكلم علي لساني ان فيه مشكله .. انا ريهام بالنسبالي اختي وصديقتي واكيد ماحدش ينكر بإنها بطلة المسلسل و تعبت في اتجاهات مختلفه عشان العمل يطلع بصوره تليق بالجمهور .. واتمني المجهود اللي عملناه يعجبكوا ..”.

توضيح آخر مهم عشان محدش برضه يتكلم علي لساني ان فيه مشكله .. انا ريهام بالنسبالي اختي وصديقتي واكيد ماحدش ينكر بإنها بطلة المسلسل و تعبت في اتجاهات مختلفه عشان العمل يطلع بصوره تليق بالجمهور .. واتمني المجهود اللي عملناه يعجبكوا .. #ريهام_حجاج pic.twitter.com/jPNmDK9KXm — Ahmed Fahmi (@fahmi173) April 13, 2021

وختم فهمي بتغريدة ثالثة قال فيها: “وفعلا كان عندي مشاكل في نقط معينه داخل العمل و ريهام بما انها بطلة العمل وقفت وحلت المشاكل عشان المسلسل يطلع بالشكل الائق لجميع الممثلين”.

وفعلا كان عندي مشاكل في نقط معينه داخل العمل و ريهام بما انها بطلة العمل وقفت وحلت المشاكل عشان المسلسل يطلع بالشكل الائق لجميع الممثلين #ريهام_حجاج #وكل_ما_نفترق — Ahmed Fahmi (@fahmi173) April 13, 2021

وكانت ايتن عامر قد كتبت تغريدة كشفت فيه تفاصيل خلافها مع ريهام حجاج كتبت فيها: “كم الدعم مخلينى حقيقي عايزة اقفل الموضوع خالص بجملة القدر حطه قدامى (و اسؤاهم الفاشل/ الفاشلة عندما ترى فى نجاح الآخرين ازدراءً لشخصها و تهديدا لمحاولة وجودها)( فى المسلسل) عشان كدة شالت المشاهد و قصت الشوتات ودخلت عادت مونتاج الحلقات و بوظت المسلسل والمخرج اعتذر و تتهمني بالباطل”.

كم الدعم مخلينى حقيقي عايزة اقفل الموضوع خالص بجملة القدر حطه قدامى

(و اسؤاهم الفاشل/ الفاشلة عندما ترى فى نجاح الآخرين ازدراءً لشخصها و تهديدا لمحاولة وجودها)( فى المسلسل)

عشان كدة شالت المشاهد و قصت الشوتات ودخلت عادت مونتاج الحلقات و بوظت المسلسل والمخرج اعتذر و تتهمني بالباطل pic.twitter.com/AlAYfj6dI0 — Ayten Amer (@AYTENAMER) April 13, 2021