كيف فضح محمد هنيدي حقيقة فوز فرنسا في مباراة كأس العالم 2018!

أثار تعليق الممثل المصري الكوميدي ​محمد هنيدي​ على فوز ​فرنسا​ بكأس العالم ، جدلا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي إذا جاء ردّه ساخراً استفزازيًّا لمشجعي المنتخب الفرنسي في ​المونديال​.

وكتب عبر حسابه الخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي: “مبروك لينا كعرب، فرنسا البطل بلاعبين من أصول عربية بطلة كأس العالم ومبروك لينا كأفارقة، فرنسا البطل بلاعبين من أصول إفريقية بطلة كأس العالم”.

مبروك لينا كعرب فرنسا البطل بلاعبين بأصول عربية بطلة كاس العالم

ومبروك لينا كافارقة فرنسا البطل بلاعبين بأصول إفريقية بطلة كاس العالم pic.twitter.com/8x0ogKaJc9 — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) July 15, 2018

لافتًا الإنتباه إلى أن غالبية أعضاء المنتخب الفرنسي لكرة القدم ليسوا من أصول فرنسيّة بل من أصول عربيّة، مثل نبيل فقير من الجزائر، و​عادل رامي​ من المغرب.

واعتبر بعض المتابعين تعليقاً على ما كتبه هنيدي الساخر أن من فازت بمونديال ​روسيا​ هي قارة أفريقيا.