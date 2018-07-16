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كيف فضح محمد هنيدي حقيقة فوز فرنسا في مباراة كأس العالم 2018!

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mouhamad henedy 0

كيف فضح محمد هنيدي حقيقة فوز فرنسا في مباراة كأس العالم 2018!

أثار تعليق الممثل المصري الكوميدي ​محمد هنيدي​ على فوز ​فرنسا​ بكأس العالم ، جدلا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي إذا جاء ردّه ساخراً استفزازيًّا لمشجعي المنتخب الفرنسي في ​المونديال​.

وكتب عبر حسابه الخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي: “مبروك لينا كعرب، فرنسا البطل بلاعبين من أصول عربية بطلة كأس العالم ومبروك لينا كأفارقة، فرنسا البطل بلاعبين من أصول إفريقية بطلة كأس العالم”.

لافتًا الإنتباه إلى أن غالبية أعضاء المنتخب الفرنسي لكرة القدم ليسوا من أصول فرنسيّة بل من أصول عربيّة، مثل نبيل فقير من الجزائر، و​عادل رامي​ من المغرب.

واعتبر بعض المتابعين تعليقاً على ما كتبه هنيدي الساخر أن من فازت بمونديال ​روسيا​ هي قارة أفريقيا.

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