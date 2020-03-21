كيف هنأت عزة مجاهد والدتها فيفي عبده بمناسبة عيد الام؟

يحتفل العالم اليوم السبت 21 اذار/مارس بمناسبة عيد الام حيث تمتلىء مواقع التواصل الاجتماعي برسائل المعايدة للامهات.

وقد احتفلت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة والراقصة فيفي عبده بهذه المناسبة على طريقتها موجهة رسالة الى والدتها عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت عزة مجاهد صورة لوالدتها وعلقت كاتبة: “كل سنة و أنتي طيبه و بخير يا أمي ربنا يديلك الصحه و طولة العمر و يخليكي لينا بحبك ❤️❤️💋💋💋💋💋”.

يذكر ان فيفي عبده والتي تزوجت العديد من المرات لديها ابنتان هما عزة مجاهد من أول ازواجها كمال مجاهد وهنادي الديراوي من زوجها الاخير محمد الديراوي.