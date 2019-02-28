كيم كارداشيان تتصدى لـ “تحدي مومو” المرعب وتوسلت موقع يوتيوب كي تمنع “اللعبة الانتحارية”

أعربت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، عن قلقها وخوفها من تحدي “مومو” المرعب المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوسلت كيم لإدارة موقع يوتيوب كي تساعد في حجب ومنع تلك “اللعبة الانتحارية”، وهو ما استجابت له إدارة الموقع الشهير.

ويشبه تحدي “مومو” إلى حد كبير تحدي “الحوت الأزرق”، حيث تظهر فيه صورة دمية مخيفة تشجع الأطفال والشباب على إيذاء أنفسهم وإلا سيعرضون أنفسهم للعنة وأسرهم لضرر وأذى بالغين.

وبدأ يشعر الآباء والأمهات بحالة من القلق المتزايد بعد تسلل اللعبة وظهورها في فيديوهات اليوتيوب التي يشاهدها أطفالهم الصغار، وهو ما تفاعلت معه كيم كارداشيان، لكونها أم لـ 3 أطفال وفي انتظار قدوم الرابع، حيث قامت كذلك بنشر صور لرسائل من آباء آخرين أبدوا تخوفهم من أن يعثر أطفالهم على اللعبة على يوتيوب.



وشاركت كيم موقع يوتيوب في التدوينات التي نشرتها على إنستغرام بهذا الخصوص مع رسالة تقول لإدارة الموقع “رجاء المساعدة !!!”، وهو ما حدث بالفعل، حيث بدأ الموقع في اتخاذ بعض الإجراءات السريعة لضمان حجب اللعبة ووقفها.