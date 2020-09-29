عبرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان عن دعمها لارمينيا بعد إندلاع الحرب مع اذربيجان حول منطقة ناجورنو كاراباخ.

واتهمت كارداشيان وهي من أصول أرمينية أنقرة بإرسال أسلحة ومقاتلين مرتزقة لأذربيجان التي أعلنت تركيا، الاثنين، دعمها بقوة ضد ما اسمته بالعدوان الأرميني.

Call upon Baku to cease all offensive uses of force, cut off all US military aid to #Azerbaijan being used against Armenians & warn #Turkey to stop sending arms & fighters to Baku — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 27, 2020

ودعت كارداشيان إلى وقف ما اسمته بـ “جميع أشكال استخدام القوة العسكرية ضد الأرمن” مضيفة بأن على الولايات المتحدة أن توقف جميع أشكال المساعدات العسكرية الأمريكية لحكومة باخو التي قالت إنه “يتم استخدامها لشن اعتداءات ضد الأرمن.”

كما انتقدت كارداشيان الحكومة التركية بشدة متهمة إياها بالتورط والانحياز في الحرب لصالح أذربيجان، مشددة على ضرورة وقف أنقرة إرسال الأسلحة والمقاتلين لأذربيجان.