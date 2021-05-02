فاجأت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ متابعيها بصورتين جديدتين نشرتهما في صفحتها الخاصة على موقع التواصل حيث ظهرت بلوك مختلف بشعر أشقر، وحواجب مصبوغة بلون فاتح ما غير ملامحها بشكل كبير .

وكانت كيم قد أطلت على متابعيها مؤخراً بصورة ظهرت فيها برفقة شقيقتها كايلي جينر، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرتا فيها بالمايوه تحت أشعة الشمس بلقطة عفوية لافتة،

Today’s bleached brows for a special shoot pic.twitter.com/SBNQCqNnrr — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 30, 2021

كما شاركت صديقتها مصممة الأزياء والعضو السابقة في فرقة سبايس غيرلز، فيكتوريا بيكهام، احتفالها بعيد ميلادها الـ47 في ولاية فلوريدا. وجاءت المناسبة خلال افتتاج فندق “The Goodtime Hotel” في ميامي يوم الجمعة الذي حرصت كيم على التواجد فيه، والتقطت الصور برفقة فيكتوريا وزوجها وفاريل ويليامز مالك الأوتيل.