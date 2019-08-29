كيم كاردشيان على غلاف مجلة عربية.. شاهد جلسة التصوير التي خضعت لها!

خضعت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان لجلسة تصوير جديدة ولأول مرة تتصدر غلاف مجلة Vogue بنسختها العربية.

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وخلال لقائها مع المجلة كشفت كيم كاردشيان عن الكثير من الأسرار عن حياتها الشخصية والعملية وحمل الحوار طبيعة خاصة نظرا لأن المحاور كان زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست.

واعترفت كيم كاردشيان خلال لقائها بأن الشهرة يمكن أن تسبب إدمان وأنها استغرقت وقتا طويلا حتى استوعبت حجم الضياع الذي يمكن أن يصل إليه المرء إن ركز عليها أكثر من اللازم، قائلة” كنت مهووسة بالشهرة هوسا محرجا ولكن تركيزي تحوّل”.