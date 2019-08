كيم كاردشيان على غلاف مجلة عربية.. شاهد جلسة التصوير التي خضعت لها!

View this post on Instagram

“Even in my darkest of times, I don’t regret putting myself out there for the world to see. People have shared with me over the years how much it has helped them to feel less alone when dealing with their own adversity.” For her #voguearabia cover debut, @kimkardashian was interviewed by her husband, rapper and designer #kanyewest. Head to Vogue.me for more images and quotes from the world-exclusive production, which was art directed by legendary designer Manfred Thierry Mugler. Cover 2 of 3. Kim wears Thierry Mugler archive. "لست بنادمة على الظهور أمام العالم أجمع، حتى في أسوأ الأوقات. أخبرني الناس خلال السنوات الماضية أن ذلك ساعدهم وأشعرهم أنهم ليسوا وحدهم ممن يواجهون هذه المحن". مع ظهور #كيم_كارداشيان_ويست الأول على غلاف ڤوغ العربيّة، ننشر مقابلة خاصّة أجراها معها زوجها مغني الراب والمصمم #كانييه_ويست. شاهدوا المزيد من الصور وبعضاً مما قالته النجمة في هذا الإصدار الأول على الصعيد العالمي، حيث أداره إبداعياً الصمم الأسطوري مانفريد تيري موغلر على موقع ڤوغ العربيّة. الغلاف الثاني من ثلاثة. Editor-in-chief: @mrarnaut Photography: @txemayeste Art direction: @manfredthierrymugler Fashion director: @katieellentrotter Hair: @joeygeorge Makeup: @hungvanngo Set: @cristinaramosatelier Production: @glamprcom