كيم كاردشيان مصدومة لنيلها جائزة عن الموضة رغم ظهورها عارية أغلب الوقت!.. فيديو

في تصريح غير متوقع ومرح، قالت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان أنها مصدومة من اختيارها أثناء استلامها الجائزة الأولى من مجلس مصممي الأزياء في أمريكا عن اتباعها للموضة.

وفسرت كيم كاردشيان تصريحها قائلة: “أنا مصدومة من اختياري للفوز بهذه الجائزة الخاصة بالأزياء والموضة وأنا في أغلب الوقت أظهر عارية أغلب الوقت”.

وتابعت: “شكرا لكم هذا شرف لي تسلمي هذه الجائزة، منذ 7 سنوات عندما سئلت عن أحلامي أجبت بأني أتمنى الظهور على غلاف مجلة The Fashion، فاجأبتني أن علينا تخطي هذا الحلم لأنه لن يحدث، والآن عند ظهور صورتي أرسلتها لها”.