أصيبت الفنانة سمية الخشاب، بكسر في القدم وتمزق في أربطة الكتف أثناء تصوير حلقة من برنامج رامز جلال الجديد للموسم الرمضاني 2024 في إحدى مدن الملاهي بدبي.

نقل سمية الخشاب للمستشفى

ونقلت الخشاب إلى مستشفى الزهراء في البرشاء بدبي لتلقي العلاج بعد انتهاء تصوير حلقتها في البرنامج، حيث أظهر الطبي وجود كسر في طرف الكعب، كما تعرضت لكدمات في الكتف.

وينتظر الجمهور العربي انطلاق برنامج المقالب الشهير لرامز جلال في شهر رمضان من كل عام، والذي حقق نجاحات طويلة على مدار أكثر من 13 عامًا.

رامز قفل اللعبة

رامز قفل اللعبة هو برنامج رامز جلال الجديد المقرر عرضه في رمضان 2024 والذي ثارت تساؤلات كثيرة حول فكرة البرنامج ومدى اختلافه عن المواسم السابقة.

ويقدم رامز جلال برامج المقالب في ضمن موسم الدراما الرمضانة، بشهر رمضان الكريم، منذ عام 2009 حيث لم ينقطع خلال أي عام عن تقديم هذا النوع من البرامج الذي يستضيف فيه الفنانين ويوقعهم في مقلب كوميدي.

برامج رامز جلال

وبدأ رامز جلال سلسلة برامجه في عام 2009 ببرنامج رامز حول العالم الذي قدم منه موسمين، ليبدأ أول برامجه في المقالب عام 2011 ببرنامج رامز قلب الأسد وحتى آخر برامج رامز نيفر إيند عام 2023.

فكرة برنامج رامز الجديدة

وبحسب ما تم الكشف عنه فإن فكرة برنامج رامز الجديدة تختلف جزئيًا عن الأفكار السابقة حيث سيظهر رامز جلال بشخصيته من أول البرنامج.

ويستقبل رامز جلال ضيوفه منذ دخولهم واستكمالهم وحتى بدء الحديث والترحيب بهم، قبل أن يبدأ المقلب.

وأثناء سير رامز مع الضيوف يجد الضيف نفسه منحدرًا إلى حفرة كبيرة، ومن هنا يبدأ رامز في مناوشة الضيف ومساومته على طريقته الكوميدية.

إصابات بين ضيوف رامز

وبسبب الفكرة التي تعتمد على إيقاع الضيف في حفرة، حدثت إصابات بين ضيوف البرنامج وأبرزهم محمد أسامة ومها أحمد وعبد الناصر زيدان وسمية الخشاب وشيرين رضا وأيتن عامر وباسم سمرة.

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