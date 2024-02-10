استضاف الإعلامي عمرو أديب الفنانة آمال ماهر ببرنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر، في أول ظهور إعلامي لها منذ فترة كبيرة، وتحدثت الفنانة عن تعاونها مع المستشار تركي آل الشيخ والنجاحات الكبيرة بينهما، وأشادت بتطور المملكة العربية السعودية.

آمال ماهر: هرجع أتعاون فنيًا مع المستشار تركي آل شيخ تاني

وأعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع المستشار تركي ال الشيخ في أعمالهما الغنائية السابقة، والتي حققت نجاحا كبيرًا على الصعيد المصري والعربي، مؤكدة أنها ستعيد هذا التعاون مرة أخرى من أجل تحقيق نجاح أكبر، معلقة: أنا والمستشار تركي آل الشيخ بيننا نجاحات فنية كبيرة جدا، وإن شاء الله هيكون في أعمال وتعاون بيننا تاني.

آمال ماهر: هتشوفوني في موسم الرياض والسعودية قريبًا

وكشفت الفنانة آمال ماهر، رأيها في تطورات المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، وموقفها من إمكانية المشاركة في موسم الرياض، وأشادت الفنانة بهذه التطورات، مؤكدة أنها فخر لكل مصري وعربي، معلقة: أنا كمصرية عربية فخورة باللي حصل ده في المملكة، بيهتموا بأدق التفاصيل، حاجة كدة شبه هوليود، وبشوف كل الحفلات، وعاجبني جدا تركيبات الفنانين في الحفلات، وإن شاء الله قريب ممكن يكون ليا حفلات في موسم الرياض.

وتطرق الفنانة آمال ماهر للحديث عن ألبومها أنا كويسة، والتي طرحت منه 5 أغاني في وقتًا سابق، مشيرة إلى أنها تعكف على انتهاء التحضيرات الأخيرة من النصف الأخر من الألبوم، مضيفة أنها لم تحدد موعد طرحه ولكن سيكون بعد موسم رمضان 2024.

وفي نهاية حلقتها مع الإعلامي عمرو أديب، طمأنت آمال ماهر جمهورها ومتابعيها، قائلة: أنا بخير وقليلة الظهور وهبقى معاكم الأيام الجاية ومفيش أي حاجة.

أخر أعمال آمال ماهر

سبق وأصدرت آمال ماهر ميني ألبوم بعنوان أنا كويسة، وذلك في شهر سبتمبر الماضي 2023، ويشهد الميني ألبوم عودة للفنانة للساحة الغنائية مرة أخرى بعد غياب دام لثلاث سنوات، حيث كانت آخر أعمالها الغنائية بعنوان اللي قادرة وهي تتر مسلسل ليه لا 1 الذي عرض عام 2020، وكان من بطولة الفنان أمينة خليل.

ميني ألبوم أنا كويسة لـ آمال ماهر

ونشرت آمال ماهر ألبومها المكون من 5 أغان، وجاءت على النحو: أغنية أنا كويسة، أغنية صاحبة عمري، أغنية كسبتوا الرهان، أغنية الحكاية في مشهدين، أغنية أنا الحب، بشكل حصري على إحدى المنصات الغنائية، ثم على حسابها الرسمي الجديد على موقع الفيديوهات يوتيوب.

واحتفلت آمال ماهر، بنجاح ألبوم أنا كويسة من خلال منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك بعد تحقيق الأغنية التي تحمل اسم الألبوم مليون مشاهدة في أقل من 24، وكتبت: شكرا ليكم كلكم، أنا كويسة وصلت 1 مليون مشاهدة في 24 ساعة على الـ YouTube والـ Facebook وده طبعا بفضلكم أنتم ودعمكم ليا دايما.

يذكر أن حساب الفنانة آمال ماهر الرسمي على موقع يوتيوب أغلق قبل طرحها ميني الألبوم أنا كويسة، الأمر الذي جعلها تنشئ حسابًا جديدًا وتطرح عليه 5 أغان، ضمن ميني ألبوم بعنوان أنا كويسة.

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية

وفي وقت سابق أجرت الفنانة آمال ماهر عملية جراحية، وتساءل الجمهور عن حالتها الصحية حينها، وطمأنت الفنانة اَمال ماهر جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية، مشيرة إلى أن حالتها الصحية جيدة، وذلك عبر حسابها على موقع إكس، تويتر سابقًا، معلقة: بشكر كل الناس والجمهور الحبيب لسؤاله عني، وأحب أطمنكم عملية بسيطة وأنا الحمد لله كويسة.

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