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لأول مرة.. أحمد إبراهيم يخرج عن صمته ويرد على خبر زواجه من أنغام

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angham ahmad ibrahim

أرسل الموزع أحمد إبراهيم – المتزوج حديثا من المطربة أنغام – ردًا لبرنامج “MBC Trending” على جميع ما أثير حول زواجه خلال الفترة الماضية ، مفضلا ألا يظهر أمام وسائل الإعلام احتراما لزوجته الأولى.

وقال “إبراهيم” في تصريحات نقلها البرنامج المشار إليه: “لم أتهم زوجتي وأم أولادي ياسمين عيسى بتكسير الاستوديو الخاص بي في بلاغ رسمي وإنما قدمت بلاغا ولم أتهم فيه أي شخص ، واضطراري لتقديم البلاغ راجع إلى اتصال من الجيران أبلغوني فيه أنهم سمعوا صوت خبط وتكسير في الاستوديو فاعتقدوا أن هناك عملية سرقة “.

وأضاف: “من حق زوجتي أن تدخل الاستوديو وقتما تريد وأنا متأكد أنها أو أي شخص من طرفها من المستحيل أن يفعلوا شيئا مثل هذا “.

وتابع: “لم أساوم زوجتي على الاستوديو المملوك لي ولها ، فالمسألة مادية بحتة وأنا مستعد لدفع أي أموال دفعتها في تأسيس الاستوديو “.

واستدرك: “أما عن أسباب عدم الرد على مكالمات زوجتي وأسرتها ليس هروبا وإنما لأن الوقت غير مناسب للحديث في الموضوع ، ورغم كل شيء أنا حريص على العلاقات معهم ولم أسع للاستفزاز ولم أنشر أي صورة لي مع أنغام”.

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