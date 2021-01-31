أجرت الفنانة السورية ” أصالة ” حديثا لبرنامج ” ET بالعربي ” في تسجيل صوتي لها كشفت من خلاله عن سبب حذفها للصورة التي كان قد تم تداولها منذ فترة لطليقها المخرج ” طارق العريان ” وعارضة الأزياء ” نيكول سعفان ” .

والتي أثارت الجدل حول وجود علاقة عاطفية بينهما .. وقامت أصالة بنشرها عبر حسابها على موقع إنستجرام وعلقت عليها معربة عن صدمتها وحزنها الشديدين عند رؤيتها لتلك الصورة .

وعن حذفها للصورة قالت : ” لا أريد أن أراها على حسابي مرة أخرى وأنا أتصفحه وأشعر بالانزعاج ” .

وتابعت أصالة : ” بفكر قريبا أعمل مذكراتي رجوعًا من أخر ذكرى إلى الوراء ” .. وأشارت إلى أن تلك المذكرات هدفها توضيح بعض الأمور وكشف حقيقة بعض الأشخاص .