أعادت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة من جلسة تصوير للمطربة المصرية ”آمال ماهر” مع إبنها الوحيد “عمر”، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلا كبيرا من قبل الروّاد ، وأشار بعضهم إلي أن عمر يُعد “صورة طبق الأصل” من والدته”.

وكانت آمال ماهر ترتدي فستانا طويلاً باللون الأبيض، حيث يحتضنها إبنها، وانهالت التعليقات الإيجابية علي تلك الصورة المتداولة وأشاد المتابعين بوسامة إبنها عمر الذي يبلغ من العمر الآن عامه الـ 16، حيث أحتفلت آمال ماهر بعيد ميلاده في شهر مارس الماضي.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال آمال ماهر الفنية أغنيتها الجديدة: “اللي قادرة”، وهي المقدمة الغنائية لـ”مسلسل ليه لأ” الذي انطلق عرضه أخيرًا على “شاهد VIP”، من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.

فوجئ الجمهور بحذف أغنية “اللي قادرة” للفنانة آمال ماهر، من على القناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” بعد تحقيقها ما يقرب من 8 ملايين مشاهدة، ومن الممكن أن يكون تم وقفها مؤقتًا لـ كي تحقق الأغنية مشاهدات بعد طرحها على القناة الخاصة بـ “شاهد” على “اليوتيوب”.

وتعد الفنانة امال ماهر القاسم المشترك في الاحتفالات بالمناسبات الوطنية المهمة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة. تمتلك صوتًا استثنائيًا يؤدي جميع المقامات استحقت به لقب “ملكة الغناء. واكتشفها أستاذ الموسيقى “محمد المليجي” الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة “.