كشف المخرج هادي الباجوري، لأول مرة عن سبب طلاقه هو والفنانة ياسمين رئيس، بعد زواج دام لسنوات.

سبب طلاق هادي الباجوري وياسمين رئيس

وقال هادي الباجوري خلال لقاءه في برنامج «حبر سري» الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر قناة «القاهرة والناس»: «سبب طلاقي انا وياسمين رئيس مش بسبب تصريحي على الغيرة ولا الكلام، والتصريح ده في انترفيو وكان الكلام على أن لو في أدوار معينة ممثلة لازم تعملها عشان أنا كنت وقتها عامل فيلم»قمر 14«، وكان فيه بوس لشيرين رضا وخالد النبوي».

وأضاف: «وقالوا لو ده اتطلب من ياسمين اثناء ما هي كانت مراتي وقتها هل هتوافق على كده؟، وكان ردي عايزني أبقى منافق يعني مينفعش ابقى موافق إن ممثلة تانية تعمل ده ومش موافق على دي عشان هي مراتي».

انفصال ياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري

انفصال المخرج هادي الباجوري والفنانة ياسمين رئيس وقع قبل عامين تقريبا، بعد هذه الحلقة التي تحدث فيها عن قبوله تقديم زوجته مشاهد جريئة، إذ أعلنت الفنانة ياسمين رئيس يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 خبر طلاقها رسميًا من المخرج هادي الباجوري، وذلك بعد 7 سنوات من الزواج، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، قائلة: «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم، الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم».

وجاء خبر الطلاق بعد أيام قليلة من الأزمة التي صاحبت تصريحات زوجها التليفزيونية بشأن رفضه لمصطلح السينما النظيفة، وتأكيده أن المشاهد الرومانسية والقبلات ضرورة للأفلام ويجب ألا نخجل منها.

وأشار الباجوري إلى أنه لا يمانع أن تظهر زوجته في الأعمال الفنية وهي تؤدي مثل المشاهد، طالما لديها اقتناع بذلك، وإذا لم ترغب فلها مطلق الحرية، مشيرًا إلى موافقته على المشاهد الرومانسية تجعله لا يرفض قيام زوجته الفنانة ياسمين رئيس بها، حتى لا يكون شخصًا منافقًا.

لتفجر تصريحات المخرج هادي الباجوري جدلا كبيرا في الوسط الفني وليس بين الجمهور فقط، حول قبول المخرج لتقبيل زوجته وتقديمها مشاهد جريئة في الأفلام كأي ممثلة، وعدم غيرته عليها، وبشكل أعاد للأذهان فيلما شهيرا قدمته ياسمين رئيس وجسدت خلاله دور ممثلة تتأرجح بين قبول مشاهد القبلات والمشاهد الحميمية مع بطل فيلمها الذي جسد دوره شريف الخيام، وبين تحريم الفن والاعتزال، وهو فيلم «بلاش تبوسني»، تأليف وإخراج أحمد عامر.

ياسمين رئيس تكشف سبب انفصالها عن هادي الباجوري

تحدثت ياسمين رئيس، عقب الانتهاء من الطلاق عن سبب قدومها لأخذ هذا القرار، خلال حلولها ضيفة ببرنامج «حبر سري» للإعلامية أسما إبراهيم العام الماضي، لتكشف للمرة الأولى السبب الحقيقي وراء الطلاق، مشيرة إلى إنها انزعجت من تصريحاته المثيرة للجدل حول موافقته على ظهورها بأعمال فنية تتضمن مشاهد حميمية من الممكن أن تتطلب تبادل القبلات الرومانسية مع بطل العمل، ما دام السياق الدرامي يقتضي منها فعل ذلك.

وأَضافت ياسمين رئيس: «لما هادي الباجوري طليقي قال عادي مراتي تتباس، أنا اتضايقت بس مقدرتش أعمل حاجة معاه لأننا كنا عايشين سوا وأكيد عارفة قناعاته»، لافتة أنها اتخذت موقفًا منه حينها لا يمكنها الكشف عن تفاصيله أمام الجمهور.

وجاء انفصال ياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري بعد سنوات من ارتباطهما، سبقها 6 سنوات عملا فيها معا وكان صديقين مقربين بحكم روايتهما السابقة، وتحولت الصداقة بينهما إلى علاقة حب وزواج.

آخر أعمال هادي الباجوري

يذكر أن هادي الباجوري عرض له مؤخرا مسلسل “سفاح الجيزة”.

ومسلسل “سفاح الجيزة” بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

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