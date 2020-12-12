حلّ الفنان المصري حسين فهمي ضيفاً علي برنامج “لايف من الدوبلكس” الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على قناة ON، وتحدث عن أسرار عدة تخص حياته الشخصية والمهنية، وتصدر أسم الفنان محركات البحث والتريند علي السوشيال ميديا بعد إذاعة تلك الحلقة.

وكشف الفنان حسين فهمي عن إسم الدلع الذي يلقبه به أصدقاؤه مشيرًا إلى أنهم ينادونه بـ”بيبسي”، ولفت إلى أن اسمه الحقيقي هو محمد حسين، وقال: “كل المصريين اسمهم محمد وييجي الاسم بعد كده”. ولكنه رفض الكشف عن عمره الحقيقي وتاريخ ميلاده وعدد زيجاته، مشيرًا أنه متزوج حاليًا ولديه ثلاثة أبناء هم محمود ونائلة ومنة الله.

كما كشف حسين فهمي عن قصص طريفة لسيدات كثيرات قمن بمعاكسته وبعضهن تحرشن به لكن رفض ذكر أسماء هؤلاء السيدات والممثلات، لكنه ذكر فى حديثه أن النجمة العالمية صوفيا لورين قد غازلته، وهنا قالت له الدمية : أنت متعود على أن يعاكسك السيدات التى تكبرك فى السن فقال لها : 5 سنوات بينى وبين صوفيا لورين ليس فارقا كبيرا.

كما تحدث فهمي عن إعجاب النساء به، مؤكدا أن الغزل والمعاكسات تجاهه بدأت من سن 16 سنة تقريبا، وتعرض للتحرش اللفظي والجسدي أيضا حين تجمع عدد من السيدات حوله في المصعد، قائلا: “زنقوني في الأسانسير ومدوا إيديهم في كل حاجة ممكن تتخيلها”.

وعن أكثر تصرف جرىء وطريف من المعجبات، قال حسين فهمي إنه ذات مرة دخل أحد الفنادق وفوجئ في غرفته بامرأة نائمة تحت السرير في انتظاره، فطلب لها الأمن على الفور. وتبين أنها اتفقت مع منظفي الغرف ليدخلوها لغرفته لتنتظره واختبأت له تحت السرير

وخلال الحلقة استعرض حسين فهمي مواهبه في الرقص، حيث قدّم العديد من الرقصات بدءا من التانجو وحتى الرقص البلدى.