فوجئت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن خلال تصويرها أحد مشاهدها بـ “مسلسل للموت” الذي تشارك به في موسم رمضان 2021 الجاري، بدخول والدها إلى موقع التصوير بدلًا من الممثل الذي كان من المقرر أن يشاركها الظهور في المشهد.

وشاركت «ماغي» متابعيها عبر حساباتها الرسمية على المواقع الإجتماعية بمقطع فيديو من الكواليس، حيث ظهرت وهي مندمجة في تصوير أحد المشاهد الذي كان من المفترض أن يجمع بينها وبين أحد الفنانين، إلا أنها فوجئت بأن والدها هو الذي شاركها هذا المشهد، ما جعلها تصرخ من شدة الفرحة وتحتضنه.

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وأرفقت «ماغي» هذا المقطع بالتعليق قائلة: ” بنصّ المشهد.. عملولي هالمفاجأة بدون علمي .. بدل ما يفوت خيّا لسحر.. فات بّيي”. مؤكدة بذلك أن فريق العمل حضر لها مفاجأة بحضور والدها للتصوير دون علمها حيث فوجئت بدخوله عليها في المشهد.

وكان من المفترض دخول شقيق ماغي بوغصن في المسلسل لكي تتحدث معه الا أن فريق العمل فضّل مفاجأتها بحضور والدها الذي دخل وهو يضع كمامة، عند بدء تصوير المشهد فمشي بهدوء ليقف خلف ماغي التي كانت تدخن سيجارتها وهي تنظر إلى الخارج فيناديها “شو يا بنتي” لتستدير بعدها ماغي وتحاول احتضانه مرددة “يؤبرني قلبك”.

ويعالج “مسلسل للموت” الذي يعرض حاليًا قضايا الجشع والسلطة والمال مقابل الحرمان والظلم والطبقية وكل ما يولّده هذا التناقض الكبير بين العالمين.

والعمل من بطولة ماغي بوغصن ونخبة من النجوم من بينهم دانييلا رحمة وصباح الجزائري ومحمد الأحمد وباسم مغنية وخالد القيش وفادي أبي سمرا ووسام صباغ وكارول عبود، ومن كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

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