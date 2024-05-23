بإطلالة مثيرة للجدل، خطفت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء في اليوم الثاني لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 وذلك برفقة زوجها دكتور التجميل نادر صعب.

أنابيلا هلال بإطلالة من زهير مراد في مهرجان كان

وتألقت أنابيلا هلال بإطلالة باللون الأبيض من توقيع اللبناني العالمي زهير مراد، بتصميم يشبه لوحة من الفسيفساء والتي جاءت من مجموعة صيف وربيع 2024 بعنوان “A Tyrian Arabesque”.

تكونت إطلالة أنابيلا هلال من قطعتين، القطعة الأولى بتصميم الكروب توب بياقة مرتفعة وأكتاف بارزة، وجاء الفستان مفرغاً من ناحية البطن، بينما جاء الجزء السفلي منها بفتحة جانبية لأعلى الفخد، والتف وشاح على الإطلالة بالكامل حتى أعلى الرأس أضاف لها جمال ودرماتيكية، وانسدل الجزء الباقي منه يصل حتى الأرض.

ومن الناحية الجمالية اختارت أنابيلا هلال لمسات من المكياج الهادئة بألوان النود والبرونزي، واعتمدت تسريحة شعر كعكة مرفوعة وضعت فوقها وشاح الرأس بالإضافة إلى المجوهرات الماسية من دار المجوهرات Messika.

انتعلت أنابيلا هلال حذاء بكعب عال مفتوح من اللون الأبيض وظهرت بكلاتش يجمع بين اللون الأسود واللون الفضي في يدها.

الا ان إطلالة أنابيلا عرّضتها للانتقادات فاعتبر العديد من المتابعين انها جريئة جدا. وعلّقت إحدى المتابعات بالقول: ” هيدي بدلة رقص مش فستان”. ما رأيكم بإطلالتها؟

إطلالة أخرى بتوقيع زهير مراد

لم تكن تلك المرة الأولى التي تتألق فيها أنابيلا هلال بإطلالة من توقيع زهير مراد فمن مجموعته لربيع 2023 اختارت فستاناً من اللون السكري بقماش الشيفون اللامع ومزين بكاب طويل كقطعة من الكروشيه المصمم يدوياً.

وقبل أشهر في مهرجان الجونة اعتمدت فستان أوف وايت أيضاً منفوشاً قليلاً من الأسفل بقطع من الدانتيل وأكمام واسعة مكشوفة من الأعلى، بينما جاء التصميم فتحة على شكل V من ناحية الصدر وتركت شعرها منسدلاً بطريقة ناعمة ووضعت مكياج ترابي واختارت اللون الكشمير الفاتح لأحمر الشفاه ومجوهرات ماسية تكومن من أقراط وخاتم وساعة بيضاء اللون.

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