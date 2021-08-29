نشرت الممثلة وعارضة الازياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ صورة جديدة عبر حسابها على احد مواقع التوصال الاجتماعي ظهرت فيها بإطلالة حمراء خطفت فيها أنظار المتابعين.

وبدت لاميتا بالصورة ضاحكة وهي تأكل البيتزا بفستان أحمر مثير وعلقت عليها: “لا أريد المثالية.. أريد الحقيقة”.

وأثارت الصورة إعجاب المتابعين ّ علق أحدهم: “ضحكة رائعة” وقال آخر: “جميلة”.

ودائماً تنشر لاميتا صورها وهي تمضي إجازتها الصيفية، حيث شاركت قبل ذلك صورة لها بالمايوه من شاطىء أنفه في شمال لبنان.

وظهرت لاميتا جالسة في المياه بالمايوه بإطلالة لافتة خطفت من خلالها أنظار متابعيها الذين أثنوا على جمالها وأبدو إعجابهم بالصورة.