روى اللاعب السعودية نايف هزازاي تفاصيل فترة خطوبته من الفنانة بلقيس في عام 2012 والتي انتهت بعد مرور سنة فقط.

وظهر نايف خلال مقطع فيديو قائلاً : “خطبت الفنانة بلقيس وهذا الخبر أصبح ترند ليس في السعودية فقط بل في الوطن العربي كله في هذا الوقت، فهذا أمر غريب على المجتمع السعودي أن شخص سعودي يخطب فنانة، فكان شيء مختلف تمامًا وغريب على المجتمع السعودي، ولكن في وقتنا الحالي تطورت أشياء كثير وأصبح الأمر متقبل عن قبل”.

وأكمل هزازي حديثه قائلًا : ” أن هناك أشياء كثيرة اختلفت عن قبل تسع سنوات من الآن، فهناك تطورات حدثت بدأ بها المجتمع السعودي تقبل الكثير من الأِشياء، وانفصلت عن الفنانة بلقيس بعد مرور سنة أو سنة ونصف على هذه الخطبة، بعد حدوث الكثير من المشاكل والقصص الكبيرة التي لا أحد يعرفها إلى الآن”.

وأضاف هزازي خلال مقطع الفيديو : ” في عام 2012 ما كان في تطبيق سناب شات، كان فقط يوجد تطبيق تويتر وإنستقرام فقط، وسائل التواصل الإجتماعي ما كانت توصل في صورة كاملة ولا يوجد الكثير من المتابعين في هذا الوقت، ولكن الآن عندما أقوم بتصوير فيديو يراه أكثر من مليون ونصف 2 مليون أو 3 مليون يتابعون، وكنت أستطيع وقتها شرح كل ما حدث في هذه الفترة، حيث حدثت قصة كبيرة”.

واختتم هزازي حديثه قائلًا : ” ثم بعدها قامت الفنانة بلقيس بالزواج ولم يكتمل النصيب معها، ولكن كله مقدر ومكتوب، وصار في طلاق”.

وكان قد تم عقد قران بلقيس على لاعب كرة القدم السعودي نايف هزازي في أكتوبر 2012 إلا إن ارتباطهما لم يدم حيث فسخت خطوبتهما في فبراير 2013 وفي مايو 2016 عقد قرانها على رجل الأعمال السعودي «سلطان بن عبد اللطيف» وتم زفافهم في 29 ديسمبر من العام ذاته وفي 12 مايو 2018 وضعت ابنهما الأول «تركي» في أبريل 2021 أعلنت أنفصالهما ورفعها ضده قضية خلع.