جدد الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ تعاونه مع أشعار “جِنان” بعمل عاطفي جديد بعنوان “​لبّة العيون​” من ألحانه وغنائه، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر حسام كامل.

لحظات الحب والشوق والحنين تحملها كلمات الأغنية بين أبياتها، والتي أبدعت الشاعرة في مطلعها:”لبة العيون اللي سحرها ذبحني.. ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين.. ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني.. وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنين”.

الجسمي لحّن الأغنية على مقام “الكُرد” وإيقاع الخبيتي الممزوج بالآلات الغربية والغيتارات والوتريات، وضمت جملة موسيقية متميزة إكتملت بالأداء الجميل بصوته.

ويعتبر هذا التعاون الجديد بين أشعار “جنان” والجسمي بعد مجموعة من التعاونات في أغنية “الليل وحشة” وأغنية “جمر الغضى” وغيرها من الأغنيات العاطفية.