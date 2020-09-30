شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل الآن كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء، الفنانة الكبيرة لبلبة التى تزوجت مرة واحدة من الفنان حسن يوسف وكان عمرها آنذاك 17 عامًا فقط، واستمر زواجهما أكثر من 7 سنوات، وكان خلف الزواج قصة حب قوية يعرفها رواد الوسط الفني، وكان طلاقهما بسبب قبلة بين الفنانة لبلبة والفنان حسين فهمي خلال أحداث فيلم “بنت بديعة” للمخرج حسن الإمام، الأمر الذي رفضه الفنان حسن يوسف وقرر بعدها الانفصال عن لبلبة، ولم تنجح كل محاولات الصلح في إعادة المياه لمجاريها، ولم تتزوج لبلبة بعدها، ولم ترتبط النجمة لبلبة مرة أخرى.

لكن الفنان حسن يوسف تزوج بعد قصة حب من الفنانة الكبيرة شمس البارودي والتى اعتزلة الفن وابتعدت عن الوسط الفنى نهائيا وتزوج سنة 1972 وانجب منها 4 اولاد هم: ناريمان ومحمود وعمر وعبدالله

وعلى الصعيد الفنى، رشحت الشركة المنتجة لـ”فيلم العميل صفر” للكوميديان “أكرم حسنى”، النجمة لبلبة للمشاركة في بطولة العمل، وحتى الآن لم يتواصل صناع العمل معها بشكل رسمي، فهى من الأسماء المقترحة حتى الأن، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج وائل عبد الله، وتجرى الشركة المنتجة حاليا إبرام باقى التعاقدات، بناء على قائمة الممثلين الذين وضع أسماءهم مخرج العمل محمد سامى، بعد تعاقد نيللى كريم بشكل رسمي، ومن المقرر البدء فى تصوير الفيلم مطلع شهر أكتوبر المقبل.

بينما آخر أعمال النجمة لبلبة “فيلم كازابلانكا”، للنجم أمير كرارة وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وإياد نصار، ومحمود البزاوى، إخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال وعرض في السينمات العام الماضى وحقق نجاحا جماهيرياً ووصل لأعلى الإيرادات.