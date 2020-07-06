تداولت حسابات نشطة علي السوشيال ميديا مقطع فيديو طريف يرصد خلافاً بين زوجين لبنانيين، بسبب وضع الزوج صورة الفنانة اللبنانية “نادين نسيب نجيم” كخلفية لهاتفه الجوال، إذ أبدت الزوجة إنزعاجها من تصرف زوجها، سائلةً إياه عن سبب وضعه لصورة نادين، ليجيبها أنه يحبها كثيراً، لتردّ عليه قائلة: ” أنت رجل متزوج فلم لا تضع صورتي أو صورة أولادك”؟ فأجابها: “نادين جميلة وأنا أراك دائماً بوجهي”.

من جانبها أعادت نجيم نشر مقطع الفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، وعلقت عليه قائلة: “الموضوع أصلاً كبير مش صغير.. أهضم كوبل الله يخليكم لبعض.. وشيل الصورة يا طوني”.

هو الموضوع أصلاً كبير مش زغير اهضم كوبل الله يخليكم لبعض شيل الصورة يا طوني https://t.co/Sn9eECzLhH — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) July 5, 2020

يُذكر أن الفنانة نادين نسيب نجيم علقت منذ قليل علي عقد مهرجان بعلبك الموسيقي، عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بـ تويتر، حيث كتبت :”مهرجان بعلبك على قد ما فرّحني بعظمته وجماله وموسيقته على قد ما بكّاني لانه ذكرني بالوجع يلي عم يمرء في بلدي تمنيت للحظة نام وأوعى و يكون كل شي عم نعيشه مجرد كابوس مش حقيقة، بحبك كتير يا لبنان بفتخر انه اصلي من بعلبك”.