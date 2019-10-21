لجين عمران تثير الجدل بوصفها بعض المتابعين بالحمقى!

أثارت الاعلامية السعودية لجين عمران الجدل بعد وصفها بعض متابعي المشاهير على السوشيال ميديا بالحمقى.

كلام لجين عمران جاء ردا على احد التغريدات التي قال صاحبها: “وقتنا هذا ياستاذه لجين ضيعنا بين مواطن القوه ومواطن الضعف مواطن القوه اصبحت للحمقى بسبب تاقلم الباقين بمواطن الضعف والدليل المشاهير انشهرو بسبب حماقتهم”.

لترد عليه لجين عمران قائلة: “إسمح لي عزيزي🙏🙂.. إنشهر من لا يستحق الشهرة بسبب حماقة متابعيه و مشجعيه.. فلولا حماقتهم لما تابعوه و أشهروه”.