تحدثت الاعلامية السعودية لجين عمران عن دور الـ”ليدي لوجا” الذي تؤديه في المسلسل الدرامي الساخر “قطايف” والمكوَّن من خمس حلقات والذي يشاركها فيه عدد من نجمات السوشيال ميديا.

في البداية أكدت لجين عمران، خلال لقاء مع برنامج “صباح العربية”، أن شخصية “ليدي لوجا” مختلفة ومغايرة تماما عن شخصيتها في الحقيقة قائلة “فيها غرور وخليط من الشر بتحس انها مظلومة وضعيفة وتخفي هذا الضعف في الشر”.

لجين عمران: شخصيتي في مسلسل "قطايف" تختلف عن شخصيتي الحقيقة وحضرت لدوري من خلال مشاهدة الفنانة #صفيةالعمري في #ليالي_الحلمية لمدة أسبوع pic.twitter.com/aqXJ4vWl9M — برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) May 4, 2021

وكشفت لجين عمران عن طريقة تحضيرها لهذه الشخصية قائلة “ضليت اسبوع كامل أشوف ليالي الحلمية خاصة شخصية ليالي الحلمية وتصرفاتها كمان بكيزة زغلول”.

وتدور أحداث مسلسل “قطايف” في فترة الثمانينات، حيث اعتمدت المشاركات المكياج الحاد ذي الألوان المتعددة الذي كان دارجًا في تلك الفترة، وهو مليء بالأسرار والحب الممنوع والخيانة والكثير من الدراما.