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لجين عمران تطالب بشواطىء نسائية في السعودية

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لجين عمران

لجين عمران

توقعت الاعلامية السعودية لجين عمران ان يكون هناك شواطىء مخصصة للنساء في المملكة قريبا.

وكتبت لجين عمران تغريدة عبر حسابها على تويتر قائلة: “أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل 😊.. فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي.. جربت أزورهم بنفسي.. كثير إستمتعت.. و فيهم خصوصية عاليه و خدمات ممتازة.. و إن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة🤗🇸🇦❤”.

وبعد اخبارها بوجود شاطىء نسائي في جدة، قالت لجين عمران: “عقبال باقي مناطق المملكة دكتورة 🤗❤ و عليهم بالعافية سيدات و بنات جدة”.

من ناحية اخرى، حرصت لجين عمران على تهنئة ولي العهد السعودي وذلك عبر حسابها على انستغرام حيث نشرت صورة للامير محمد بن سلمان كتبت عليها: “كل عام وانت بخير وسلام وراحة بال.. كل عام وانت الخير والتغيير والتطور الى نتمناه للمملكتنا الغالية وكل عام ونحن معاك في تجدد ومجد وعز وعليا”.

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.. .. .. ولي عهدنا الأمير #محمد_بن_سلمان العمر كله سعادة و هنا و خير لك و لشعبك إلي يحبك و يفتخر بك 🇸🇦❤🇸🇦

A post shared by لجين عمران 🇦🇪🇸🇦 (@lojain_omran) on

ولكن الملاحظ ان لجين عمران اوقفت خاصية التعليق على هذه الصورة لسبب ما.

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