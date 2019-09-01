لجين عمران تطالب بشواطىء نسائية في السعودية

توقعت الاعلامية السعودية لجين عمران ان يكون هناك شواطىء مخصصة للنساء في المملكة قريبا.

وكتبت لجين عمران تغريدة عبر حسابها على تويتر قائلة: “أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل 😊.. فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي.. جربت أزورهم بنفسي.. كثير إستمتعت.. و فيهم خصوصية عاليه و خدمات ممتازة.. و إن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة🤗🇸🇦❤”.

أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل 😊

فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي

جربت أزورهم بنفسي

كثير إستمتعت

و فيهم خصوصية عاليه و خدمات ممتازة

و إن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة🤗🇸🇦❤ #نريد_شاطئ_نسائي_في_مناطق_السعودية https://t.co/zTOLUnuU63 — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) August 31, 2019

وبعد اخبارها بوجود شاطىء نسائي في جدة، قالت لجين عمران: “عقبال باقي مناطق المملكة دكتورة 🤗❤ و عليهم بالعافية سيدات و بنات جدة”.

من ناحية اخرى، حرصت لجين عمران على تهنئة ولي العهد السعودي وذلك عبر حسابها على انستغرام حيث نشرت صورة للامير محمد بن سلمان كتبت عليها: “كل عام وانت بخير وسلام وراحة بال.. كل عام وانت الخير والتغيير والتطور الى نتمناه للمملكتنا الغالية وكل عام ونحن معاك في تجدد ومجد وعز وعليا”.

ولكن الملاحظ ان لجين عمران اوقفت خاصية التعليق على هذه الصورة لسبب ما.