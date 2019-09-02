لجين عمران تطالب بوجود شاطئ “نسائي” في دبي و أبوظبي

قالت الإعلامية السعودية لجين عمران أنها تتمنى وجود شاطئ مخصص للنساء في المملكة.

وكتبت “عمران” عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر “أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل ، فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي جربت أزورهم بنفسي كثير إستمتعت”.

أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل 😊

فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي

جربت أزورهم بنفسي

كثير إستمتعت

و فيهم خصوصية عاليه و خدمات ممتازة

و إن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة🤗🇸🇦❤ #نريد_شاطئ_نسائي_في_مناطق_السعودية https://t.co/zTOLUnuU63 — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) August 31, 2019

وأضافت عمران “فيهم خصوصية عالية و خدمات ممتازة و إن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة”، وذيلت الإعلامية تغريدتها بوسم #نريد_شاطئ_نسائي_في_مناطق_السعودية، والذي غرد عليه عدداً من متابعيها دعماً للمطلب.