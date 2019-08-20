لجين عمران تفاجئ الجميع بصور قديمة لوالدها.. وتعبر عن فخرها

فاجأت الاعلامية لجين عمران متابعيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بصور قديمة لوالدها السيد احمد في فترة دراسته ضمن القوات السعودية الحربية والقوات البحرية المسلحة والتي كان بين الطلاب المتخرجين.



ويظهر في الصور مجموعة من الطلاب المتخرجين اتناء تواجدهم في الباكستان لدراسة البارجة الحربية الباكستانية بابر، وعبرت عن فخرها واعتزازها الكبير بوالدها.

وعلقت على الصورة الاولى “والدي ربي يحفظه اول واحد عاليسار”، وعلقت على الصورة الثانية بطرافة “والدي حبيبي اللي عامل بوز الولد الثقيل”.



وكانت لجين احدثت ضجة كبيرة بين متابعيها الذين تواصلوا معها وتفاعلوا بكثافة على سؤال كتبته حول مقولة “الشيطان استاذ الرجل وتلميذ المرأة”، وسألت لجين متابعيها عن رأيهم فيها، وما اذا كان رجل ام امرأة من قالها.