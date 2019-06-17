لجين عمران تكشف عن اطلالتها في زفاف ابناء حاكم دبي

كشفت الاعلامية السعودية لجين عمران عن اطلالتها في زفاف ابناء حاكم دبي والذي اقيم منذ ايام.
ونشرت لجين عمران، صورة عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “.تشرفت جدا و سعدت بتقديم أفراح آل مكتوم 14/6/2019”.
وتابعت لجين عمران: “و هذي فرصة أتقدم بالشكر و التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ربي يحفظه.. و أيضا أم الشيوخ الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم ربي يحفظها .. بمناسبة زفاف أبنائهم”.
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.. تشرفت جدا و سعدت بتقديم #أفراح_آل_مكتوم 14/6/2019 .. و هذي فرصة أتقدم بالشكر و التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ربي يحفظه .. و أيضا أم الشيوخ الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم ربي يحفظها .. بمناسبة زفاف أبنائهم .. 🌟الشيخ حمدان – الشيخة شيخة .. 🌟الشيخ مكتوم – الشيخة مريم .. 🌟الشيخ أحمد – الشيخة مديه .. ربي يتمم لهم على خير و يسعدهم و يجعل ديار آل مكتوم دوم عامرة بالأفراح و المسرات آمين .. ما شاء الله و تبارك الله من أروع الاعراس إلي قدمتها أو حتى حضرتها .. .. و الشكر موصول لأجمل فريق عملت معهم كل واحد فيهم عمل بحب .. ستايلست :- @christiankasha .. المصمم :- @charbelkaramfashion .. مكياج :- @masooma.hashim .. شعر :- @rami_hair_art .. .. #فرحة_وطن #أفراح_آل_مكتوم ..
واضافت لجين عمران: “ما شاء الله و تبارك الله من أروع الاعراس إلي قدمتها أو حتى حضرتها”.
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انا والغالي بو طلال وفيديو من خلال حفل زفاف انجال سمو سيدي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله حاكم ديي وام الشيوخ الغاليه الشيخه هند بنت مكتوم مبروك شيخنا #فزاع الشيخ حمدان ولي العهد والشيخ احمد والشيخ مكتوم ربي يحفظهم اللي تشرفت بالغناء بحفل الزفاف وغناء الزفه بصوتي ووسام على صدري هالمشاركه ربي يطول بعمار شيوخنا ويحميهم ويبارك لهم #فرحه_وطن #افراح_المكتوم @hsh_alshamsi شكراً للغالي #حميد__الشامسي
وكانت احلام قد نشرت فيديو جمعها بالفنان راشد الماجد من كواليس مشاركتهما في إحياء حفل زفاف أبناء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.