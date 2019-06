لجين عمران تكشف عن اطلالتها في زفاف ابناء حاكم دبي

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

.. تشرفت جدا و سعدت بتقديم #أفراح_آل_مكتوم 14/6/2019 .. و هذي فرصة أتقدم بالشكر و التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ربي يحفظه .. و أيضا أم الشيوخ الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم ربي يحفظها .. بمناسبة زفاف أبنائهم .. 🌟الشيخ حمدان – الشيخة شيخة .. 🌟الشيخ مكتوم – الشيخة مريم .. 🌟الشيخ أحمد – الشيخة مديه .. ربي يتمم لهم على خير و يسعدهم و يجعل ديار آل مكتوم دوم عامرة بالأفراح و المسرات آمين .. ما شاء الله و تبارك الله من أروع الاعراس إلي قدمتها أو حتى حضرتها .. .. و الشكر موصول لأجمل فريق عملت معهم كل واحد فيهم عمل بحب .. ستايلست :- @christiankasha .. المصمم :- @charbelkaramfashion .. مكياج :- @masooma.hashim .. شعر :- @rami_hair_art .. .. #فرحة_وطن #أفراح_آل_مكتوم ..