لجين عمران تكشف عن اطلالتها في زفاف ابناء حاكم دبي

كشفت الاعلامية السعودية لجين عمران عن اطلالتها في زفاف ابناء حاكم دبي والذي اقيم منذ ايام.

ونشرت لجين عمران، صورة عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “.تشرفت جدا و سعدت بتقديم أفراح آل مكتوم 14/6/2019”.

وتابعت لجين عمران: “و هذي فرصة أتقدم بالشكر و التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ربي يحفظه.. و أيضا أم الشيوخ الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم ربي يحفظها .. بمناسبة زفاف أبنائهم”.

واضافت لجين عمران: “ما شاء الله و تبارك الله من أروع الاعراس إلي قدمتها أو حتى حضرتها”.

وكانت احلام قد نشرت فيديو جمعها بالفنان راشد الماجد من كواليس مشاركتهما في إحياء حفل زفاف أبناء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.‬