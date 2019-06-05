لجين عمران تهاجم الاعلاميات الباحثات عن القاب.. فمن قصدت؟

انتقدت الاعلامية السعودية لجين عمران الاعلاميات العربيات الباحثات عن القاب قائلة قائلة انهن يبحثن عن ما يسد النقص او الفراغ الذي بداخلهن.
كلام لجين عمران جاء ردا على سؤال عن رأيها في الهجوم على الألقاب من الإعلاميات العربيات.
وقالت لجين عمران، في العدد الجديد من مجلة فوغ: ” من تعتقد أن إسمها وحده غير كافي و أنها تحتاج لشيء ما يسد النقص أو الفراغ الذي بداخلها فلتبحث لنفسها عن لقب ، فالألقاب في نهاية الأمر مجانية لا تحتاج لمال أو شهادة أو مجهود”.
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.. .. أحد الأسئلة في لقائي القادم ان شاءالله في بمجلة (فوغ العربية) .. -هجوم على الألقاب من الإعلاميات العربيات، ما رأيك بهذا الطمع؟ .. – من تعتقد أن إسمها وحده غير كافي و أنها تحتاج لشيء ما يسد النقص أو الفراغ الذي بداخلها فلتبحث لنفسها عن لقب ، فالألقاب في نهاية الأمر مجانية لا تحتاج لمال أو شهادة أو مجهود .. .. ترقبوا عدد فوغ القادم🤗