لجين عمران تهاجم الاعلاميات الباحثات عن القاب.. فمن قصدت؟

.. .. أحد الأسئلة في لقائي القادم ان شاءالله في بمجلة (فوغ العربية) .. -هجوم على الألقاب من الإعلاميات العربيات، ما رأيك بهذا الطمع؟ .. – من تعتقد أن إسمها وحده غير كافي و أنها تحتاج لشيء ما يسد النقص أو الفراغ الذي بداخلها فلتبحث لنفسها عن لقب ، فالألقاب في نهاية الأمر مجانية لا تحتاج لمال أو شهادة أو مجهود .. .. ترقبوا عدد فوغ القادم🤗