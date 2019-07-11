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لجين عمران تهاجم نيكي ميناج بعد إلغاء حفلها في السعودية..فماذا قالت؟

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لجين عمران ونيكي ميناج

لجين عمران ونيكي ميناج

علقت الإعلامية السعودية لجين عمران على خبر إلغاء حفل النجمة الأميركية نيكي ميناج، ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة، معتبرةً ان ما تقدمه الأخيرة ليس فناّ، ولا يستحق الإحترام.

وأعادت عمران نشر خبر إلغاء الحفل “إثر مخالفتها لطبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في المملكة العربية السعودية، مضيفة قولها في تغريدة: “صراحة أستغربت جدا في البداية!!! وتوقعت إدراج إسم (نيكي مناج) ضمن الفنانين المشاركين في فعاليات ترفيهية لدينا *إشاعة* مغرضة”.

وتابعت لجين عمران: “كون ما تقدمه الست نيكي سواء ( لبس ، كلمات أغاني ، أسلوب رقص )🔞و أمور أخرى لا يندرج تحت مسمى ترفيه على الإطلاق، بل له صفه أخرى لا تستحق الإحترام”.

يذكر أن نيكي، قد أعلنت تراجعها عن الحفل قائلة في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس” للأنباء،: “بعد تفكير، قرَّرتُ عدم المضي قدمًا في إحياء الحفل المقرر بمهرجان جدة العالمي، بالرغم من رغبتي الكبيرة في تقديم عروضي للجمهور السعودي، أعتقد أنه من المهم لي أن أوضّح دعمي لقضايا حقوق المرأة، والمثليين، وحرية التعبير”.

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