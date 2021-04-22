أبدت الاعلامية السعودية لجين عمران غضبها من تقليد مواطنتها الفنانة ريم عبد الله لها في احدى حلقات برنامج “استديو 21” المذاع على قناة “mbc”.

وقالت لجين عمران في لقاء تليفزيوني علقت به على تقليد ريم عبد الله لها: “أول شي تحية لريم العبد الله لأنها عم تشتغل وتقلد كتير من المشاهير، أجادت في تقليدها لي حديثها عن دعم المرأة”.

لجين عمران عن مشهد تقليدها من ريم عبدالله : "أجادت تقليدي في نقطتين وهما دعمي للمرأة وعائلتي.. لكن ما اعرف كانت فكرة مين نقطة استعراضي للمجوهرات فهي بعيد كل البعد عن شخصيتي".. @Lojain_omran



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وتابعت “والنقطة الثانية اهتمامي بأهلي واهتمامي بأختي أسيل، بس هو الشي اللي ما بعرف كان فكرة مين إني طول الوقت بستعرض مجوهراتي، هذا بعيد عن شخصيتي كل البعيد، لأني ماني من النوع اللي بيفعل هذا، بحب الضحك وبحب الهزار، فيه ناس بتقولي ما بيجيكي صداع ما بتضايقي، أكيد بتضايق لكن ما بطلع هذا على السوشال ميديا”.

وأضافت: “المبالغات مسموحة جداً في موضوع التقليد، لكن الموضوع بتاع الشو بتاع المجوهرات ما كان له أي أساس من الصحة، بحب المجوهرات نعم زي أي امرأة لكن ما بحب أعمل شو بها”.