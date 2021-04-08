كشفت الاعلامية السعودية لجين عمران عن بوستر اول عمل درامي تشارك في بطولته والذي سيعرض خلال شهر رمضان الذي يحل بعد ايام قليلة وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وتظهر لجين عمران في البوستر وهي تجلس على مائدة الطعام وتتوسط كل من اليوتيوبر والمدونة الفلسطينية هيفاء بسيسو والعارضة المصرية إنجي كيوان والاعلامية العراقية ديما الاسدي ومدونة الموضة المغربية مرام زبيدة.

وعلقت لجين عمران على البوستر كاتبة: “.. في #رمضان شائعات تنتشر!!! .. إنكشف السر ! و لكن من تكون؟ .. ماك و ڤوغ يدعوانك إلى قطائف .. – مسلسل مليء بالأسرار والحب الممنوع والخيانة والكثير من الدراما!”.

وبحسب البوستر فإن المسلسل يتناول قصة حافلة بالاحداث الدرامية والمكائد.. والمكياج وتؤدي فيه لجين عمران دور “لادي لوجا” وهو من تأليف واخراج زياد ابو حمدان.