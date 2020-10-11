تعرف الاعلامية السعودية لجين عمران بمشاركاتها المختلفة على السوشيال ميديا اذ دائما ما تتميز تدويناتها بالدعوة الى التفاؤل ونشر التوعية.

في احدث مشاركاتها، ظهرت لجين عمران وهي ممدة على كنبتها تداعب ارنبيين احدهما ابيض والاخر اسود اللون وعلقت كاتبة: “جميل أن تتعلم كيف تسرق نفسك من ضجيج العالم و تصنع لنفسك عالم منفصل .. مختلف .. هادئ .. مريح ..حتى لو كان من صنع خيالك” .

وتابعت لجين عمران: “عالم ينتشلك من المجاملات و زحمة الأفكار و القلق و المسؤوليات..تداوي من خلاله ظنونك و مشاعرك..تشحن عاطفتك و تسقي زهور قلبك الذابله و تعيد صياغة إبتسامتك الصادقة و تتخلص من كل ذرة تزعجك”.

وختمت لجين عمران كلامها بالقول: “يومك سعيد يا من قرأت كلماتي و فهمتها ”.

وكانت ​لجين عمران قد شاركت متابعيها، مؤخرا، بمقطع فيديو يرصد تجربتها أثناء خضوعها لفحص ​سرطان الثدي​، ضمن مشاركتها في الحملة المخصصة لنشر التوعية حول هذا المرض، التي تنشط خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، وأهمية الكشف المبكر للتمكن من العلاج، وتفادي المرض الخطير.

وظهرت لجين عمران، في مقطع فيديو، بعد خضوعها للفحص الطبي الخاص بسرطان الثدي في إحدى العيادات وأوضحت لمتابعيها خطوات الفحص بالتدريج، إذ أن الأمر يبدأ بأسئلة عامة حول العمر والوزن والحالة الإجتماعية، وفي حال كان هناك أطفال لها إذا كانوا يعانون من أمراض ومدة الرضاعة للأطفال وغيرها، ومن ثم تم إجراء الفحص بواسطة الأشعة على خطوتين للإطمئنان بشكل تام، وختمت زيارتها بالتأكيد على ضرورة القيام بالفحص من أجل صحتها.