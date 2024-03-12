أكدت المطربة الشعبية بوسي، أنها لم تعد إلى طليقها هشام ربيع، قائلة: “لو رجعنا لبعض الناس كلها هتعرف، لكن إحنا احنا لسه مرجعناش”.

وأضافت «بوسي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة «برنامج العرافة»، على قناة «النهار»: “يا هشام أنت عارف ومتأكد إني مشفتش حد وقف جنبي زيك ولا حد جدع زيك ولا في رجولتك ولا هشوف، وأنت تستاهل كل حاجة حلوة في الدنيا”.

حماية هشام ربيع لـ بوسي

وتابعت: «أنا مشفتش حد في نضافة هشام، في مهنتنا بنشوف ناس كتير أوي، لكن أنا عمري ما شفت حد في طيبة قلبه، مشفتش في رجولتك ولا هشوف، ولسه بحبه، وهو عارف».

بوسي توجه رسالة لطليقها هشام ربيع

ووجهت بوسي، رسالة لطليقها هشام ربيع، قائلة: “أنا لسه بحبك وآسفة يا هشام وعمري ما هشوف أرجل منك في حياتي”.

وكان هشام ربيع قد أكد انفصاله بشكل رسمي عن المطربة بوسي. وقال هشام ربيع في تصريح صحفي قائلا: “الطلاق تم في هدوء تام، وبتمنى ليها التوفيق في حياتها فهي سيدة محترمة”.

سبب انفصال بوسي وهشام ربيع

وعن أسباب الانفصال قال: “لم تقف بجانبي رغم أني تصدرت لحل مشكلاتها”.

أثارت المطربة الشعبية، بوسي، حالة من الجدل الأيام الماضية، برفضها التعليق على طلاقها من مصفف الشعر الشهير “هشام ربيع”، والذي أكد أن طلاقها عبر رفضها الوقوف بجانبه أثناء فترة حبسه.

من ناحية أخرى، تمسكت “بوسي” بذكرياتها مع هشام ربيع، ولم تحذف الصور. التي تجمعهما عبر موقع الصور الشهير “انستجرام” وفيس بوك

وقال مصدرمقرب إن هناك محاولات بالفعل للصلح بين الطرفين علي أمل العودة بعد الأزمة التي وقعت بينهما مؤخرًا.

تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022

وفي الشهور الأولى من 2022، تزوجت بوسي من هشام ربيع، وحضر حفل زفافها الكثير من المشاهير ونجوم الفن والغناء في مصر، وبعد الزواج بفترة وقعت خلافات بينها وبينه بسبب عودته لزوجته الأولى وأم أولاده.

وانتشر بعدها بأسابيع قليلة خبر انفصال بوسي عن زوجها هشام ربيع بعد عودته لزوجته الأولى مرة أخرى، لكن الأمر الذي نفى تلك الإشاعات هو ظهور بوسي معه بعدها في الكثير من المناسبات والافراح في الوسط الفني.

وأكدت بوسي وقتها في لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أنها لم تنفصل عن زوجها وأكدت قائلة: “الطلاق لم يحدث بدليل أني نشرت صوري مع زوجي عندما بدأ الكلام يكثر عن قيامي بحذف صورنا معا، وأنا لم أنشر صورا لنا منذ يوم زفافي، وحتى لو انفصلنا لماذا أمسح الصور؟”.

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