الصفحة الرئيسية فن لطفي لبيب : أنا جالي جلطة فالمخ أثرت علي إيدي و رجلي...

لطفي لبيب : أنا جالي جلطة فالمخ أثرت علي إيدي و رجلي وأتحول إلى طفل صغير

بواسطة -
0 59
lotfi labibb

لطفي لبيبب

كشف الفنان لطفي لبيب عن تطورات حالته الصحية خلال إستضافته ببرنامج “مساء دي ام سي” والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان.

وقال: “أصبت بجلطة أثرت على يدي ورجلي ورغم أنه إبتلاء إلا أنني شعرت بالرضا الكبير لأن خلال فترة مرضي جلست في منزلي وتقربت بشكل أكبر لأحفادي والوقت معهم كان ممتعاً وهذا الوجه الطيب للمرض “.

وأضاف :” عندما ألعب مع أحفادي أتحول إلى طفل صغير وأتحدث معهم بنفس عقليتهم وتفكيرهم وأحب ذلك الأمر كثيرا”.
لطفي لبيب عاد إلى السينما من خلال فيلم “خيال مآتة” مع النجم أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.