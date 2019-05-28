الصفحة الرئيسية فن لطيفة تتحدث عن علاقتها بـ احلام.. وماذا قالت عن اسباب خلافهما؟

لطيفة تتحدث عن علاقتها بـ احلام.. وماذا قالت عن اسباب خلافهما؟

بواسطة -
0 18
لطيفة واحلام

لطيفة واحلام

حلت النجمة التونسية لطيفة ضيفة على حلقة الامس من برنامج “عايشة شو” الذي تقدمه الاعلامية عائشة عثمان والذي يذاع على عدد من المحطات التلفزيوينية.

وتحدثت لطيفة خلال اللقاء عن علاقتها بعدد من الفنانين والتي كانت منهم الفنانة الاماراتية احلام حيث قالت عنها “احبها روح قلبي دي”.

واكدت لطيفة انها لا تزعل من احلام وتابعت “عشنا مواقف كثير مع بعض وانا بروح لها البيت وهي بتجيني البيت ونقعد على الارض ونطبخ ونضحك وكل حاجة”.

ورفضت لطيفة الكشف عن الخلاف الاخير الذي وقع بينها وبين احلام قائلة انه امر خاص بهما.

وعن اهم مطربة في الخليج، قالت لطيفة ان هناك الكثير من المطربات في الخليج لهن بصمة كبيرة غير ان احلام ونوال اهم مطربات عرفهن الخليج في العصر الحالي.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.