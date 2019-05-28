لطيفة تتحدث عن علاقتها بـ احلام.. وماذا قالت عن اسباب خلافهما؟

حلت النجمة التونسية لطيفة ضيفة على حلقة الامس من برنامج “عايشة شو” الذي تقدمه الاعلامية عائشة عثمان والذي يذاع على عدد من المحطات التلفزيوينية.

وتحدثت لطيفة خلال اللقاء عن علاقتها بعدد من الفنانين والتي كانت منهم الفنانة الاماراتية احلام حيث قالت عنها “احبها روح قلبي دي”.

واكدت لطيفة انها لا تزعل من احلام وتابعت “عشنا مواقف كثير مع بعض وانا بروح لها البيت وهي بتجيني البيت ونقعد على الارض ونطبخ ونضحك وكل حاجة”.

ورفضت لطيفة الكشف عن الخلاف الاخير الذي وقع بينها وبين احلام قائلة انه امر خاص بهما.

وعن اهم مطربة في الخليج، قالت لطيفة ان هناك الكثير من المطربات في الخليج لهن بصمة كبيرة غير ان احلام ونوال اهم مطربات عرفهن الخليج في العصر الحالي.