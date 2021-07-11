نشرت الفنانة التونسية ” لطيفة ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر أعربت من خلالها عن حزنها وقلقها من الأوضاع في بلادها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والإعلان عن إنهيار المنظومة الصحية في تونس .

وأشارت لطيفة في تغريدتها إلى أن الوضع في تونس أصبح كارثي على حد وصفها داعية الدول العربية إلى مساعدة ومساندة بلادها لتجاوز هذه الأزمة .

فكتبت قائلة : ” يارب استودعتك بلادي وأهلي وناسي يارب .. لطفك بتونس أنت القادر على كل شىء يا رب العالمين .. قلبي واجعني على بلادي ” .

وتابعت : ” يارب كل البلدان تساعد تونس وأملي كبير في بلداننا العربية .. الوضع صعب وكارثي والله شعبنا ما يستاهل اللى احنا فيه ” .

قلبى واجعنى على بلادى يارب كل البلدان تساعد تونس واملى كبير فى بلداننا العربيه الوضع صعب وكارثى والله شعبنا مايستاهل الى احنا فيه . #تونس_تستغيث #المملكة_العربية_السعودية #جمهورية_مصر_العربيه #الإمارات_العربية_المتحدة — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 10, 2021