انتشرت على بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول إصابة حارس مرمي نادي وادي دجلة المصري ” محمد عبد المنصف ” زوج الفنانة ” لقاء الخميسي ” بفيروس كورونا المستجد .

كما تم تداول منشورا على مواقع التواصل الإجتماعي منسوبا لمحمد عبد المنصف يطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل قائلا : ” الحمد لله رب العالمين .. دعواتكم لي بالشفاء العاجل ” .

لتخرج لقاء الخميسي لنفي هذا الأمر في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

فكتبت قائلة : ” أصدقائنا الصحفيين ما هذا الذي يحدث .. أنام وأصحى ألاقي خبر إن اوسة عنده كورورنا .. ايه الفتي ده ” .

وتابعت : ” ما الراجل معانا اهو والحمد والشكر لله .. من فضلكم تحققوا الدقة قبل ما تنشرو من صفحات مضروبة .. دي مش صفحة اوسة ” .