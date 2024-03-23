كشفت الفنانة لقاء الخميسي، تفاصيل جديدة عن أزمتها مع الفنانة انتصار قائلة: “علاقتي بانتصار كانت كويسة جدًا، بس هي بتتكلم كتير، وطول الوقت بتفتي وعايزة تطلع ترند.. إنتصار نكاشة”.

لقاء الخميسي تهاجم انتصار

وأضافت “الخميسي”، خلال استضافتها ببرنامج “أسرار” مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار الأربعاء الماضي، “أنا قلت للناس محدش يبعتلي حاجة عن انتصار عشان هي بتقول كده طول عمرها، بتقول أصلا مكانتش لقاء الخميسي بطلة راجل وست ستات، حضرتك أنا أول واحدة اتبعتلي سكربيت المسلسل”.

وأكملت: “أنا عايشة على دور رانيا في راجل وست ستات الستات ايه المشكلة فين الأزمة، حتى لو عملت دور خطير بين 30 او 40 دور، أيوة أنا عايشة على دوري في راجل وست ستات الستات لغاية دلوقتي”.

واستطردت: “أنا مش بضايق من انتصار ولما بشوفها بسلم عليها عادي لكن مش هعاتبها، لأن لو عاتبتها يبقى كلامها صح، بس أنا منجرحتش منها ومش فارق لي، وكلنا في مسلسل راجل وست ستات أبطال”.

برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

آخر أعمال لقاء الخميسي

يُشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة لقاء الخميسي، كان مسلسل “إجازة مفتوحة” من نوعية أعمال الـ40 حلقة.

المسلسل من بطولة: شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وآخرين.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

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