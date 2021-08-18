شنت الفنانة ” لقاء الخميسي ” هجوما على بعض المتابعين من أصحاب التعليقات المسيئة والمهاجمة لزوجها حارس فريق وادي دجلة المصري ” محمد عبد المنصف ” .

وتوعدت لقاء الخميسي لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل من يتعدى على زوجها أو يسئ إليهم .

فنشرت صورة لزوجها محمد عبد المنصف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت في تعليقها عليها : ” محمد عبد المنصف خط أحمر .. أي حد تسول له نفسه أنه يتعدى حدوده بالألفاظ النابية أو التلميح بالحروف القانون واقفله بالمرصاد ” .

وتابعت الفنانة لقاء الخميسي : ” خلاص زمن قلة الأدب والتعدي انتهى .. بقى عندنا قانون بيحمي الجميع من أي تعدي .. السجن والغرامة ” .

وأضافت : ” رسالة لمسيئ الأدب والمتعديين .. ياريت نشوف نجاحاتكم المبهرة ومستقبلكم المشرق .. اتعلموا من أوسه العزيمة والإرادة والإصرار والقوة والتحمل يمكن في يوم تنفعوا نفسكم والبلد ” .