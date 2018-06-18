لقاء سويدان تتعرض للإنتقادات بسبب عمليات التجميل.. وهكذا ردّت

تعرّضت الممثلة المصرية ​لقاء سويدان​ إلى الإنتقادات بسبب صورتها الأخيرة التي بدت فيها بملامح وجه مختلفة نتيجة خضوعها لعمليات تجميل.

وظهرت سويدان في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث بدا واضحاً خضوعها لعملية نفخ لشفتيها وخديها الأمر الذي أغضب عدد من المتابعين ليتوجهوا لها باللوم وطالبوها بالتوقف عن إجراء المزيد.

وكان من بين هذه التعليقات:”لسه هقول والله شكلك بقى وحش جداً مش قصدي اضايقها والله بس حقيقي”، “ارحمونا من النفخ بقا”.

وبدورها ردّت سويدان على هذه الإنتقادات حيث توّجهت إلى أحدهم بالقول:”ماتتفرجيش سهلة أوي”.