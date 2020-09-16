كشفت الفنانة لقاء سويدان خلال حلولها ضيفةً على إحدى الندوات الصحافية، عن رأيها في عمليات التجميل التي لجأ إليها معظم الفنانين في الفترة الأخيرة، حيث أكدت أنها خضعت لعملية تجميل واحدة طوال حياتها في منطقة الأنف، وقالت: “لم أندم أبداً على هذا القرار، بل سألجأ إليها مرة أخرى إذا تطلب الأمر”.

وكانت لقاء قد أعلنت اعتزالها الفن منذ فترة، وكتبت على حسابها الخاص في “فيسبوك” أنها ستترك المجال بسبب الشللية التي أصبحت تحكم الوسط الفني، لكنها عادت عن قرارها فور أن عُرضت عليها المشاركة في العرض المسرحي “فنان الشعب” مع محمد عادل، ومجموعة كبيرة من شباب فناني المسرح القومي ومسرح الدولة.

وأكدت لقاء ندمها على قرار الاعتزال بعد أن شعرت بحنين جارف الى التمثيل، وأنها بمجرد أن تلقت سيناريو العرض المسرحي “فنان الشعب”، والذي يحكي قصة حياة الموسيقار الكبير الراحل سيد درويش، وقرأت دور “جليلة”، وافقت بلا أي تردد.