نجحت التونسية بهاء الكافي خلال شهر رمضان في جمع أصدقائها من برنامج “ستار اكاديمي” في جزئه الأول وكان اللقاء العفوي في منزلها مع زوجها وأطفالها.

وحضر كل من اللبنانية سينتيا كرم ومواطنها برونو طبال، اللذين كانا صديقا بهاء في الاكاديمية وكان يجمعهم الكثير من المواقف العفوية الطريفة التي لا تزال في ذاكرة مشاهديها.

https://www.instagram.com/stories/highlights/17866292146220121/?hl=en

وحرصت النجمة التونسية على استقبال برونو و”سيسي” في منزلها وجهزت لهما ضيافة مميزة وسفرة رمضانية بأطباق متنوعة، ما دفع برونو لوصفها بـ”ست البيت”، واستعرض ترتيب وفخامة ضيافة بهاء.















كذلك قدم نجما ستار اكاديمي هدية خاصة ومؤثرة عبارة عن علية على شكل كادر صورة وبداخلها مجموعة من الزجاج الذي جمّع من شوارع بيروت بعد انفجار المرفأ العام الماضي. استعرضت بهاء الهدية بتأثر وحاولت شرح الأمر لابنتها، معبرة عن سعادتها بهذه اللفتة المميزة.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقاطع والصور والذكريات التي نشرها برونو عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام، حيث استذكروا مواقف طريفة ورقصوا الثلاثة على أغنية كانوا يرددوها في الاكاديمية بحركات مشابهة وبعفوية نالت اعجاب وتفاعل الجمهور.