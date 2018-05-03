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لقطة نادرة وغريبة.. مدحت صالح يحيي حفل زفاف زوجته الفنانة الشهيرة على رجل آخر

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medhat salehh

مدحت صالح يفاجئ الجميع ويكشف عن مرضه الذي اوقعه بمواقف محرجة

لقطة نادرة وغريبة تم التقاطها في حفل زفاف الفنانة سمية الألفي والمخرج جمال عبد الحميد الغريب أن الصورة تجمع الزوجين ومعهما المطرب الذي أحيا الزفاف وهو الفنان مدحت صالح الذي تزوج فيما بعد من سمية الألفي.

الصورة التي نشرتها المجلات الفنية وقتها أعيد نشرها على صفحات السوشال ميديا لترصد صدفة غريبة جدا قد لا تحدث.

تزوج الفنان مدحت صالح من الفنانة سمية الألفي التي تكبره بسبع سنوات وكان رابع أزواجها، واستمر هذا الزواج لمدة عامين فقط حيث كانا شديدا الغيرة على بعضهما البعض لتتطلق سمية منه وتعود إلى حبها الوحيد الأول الفنان فاروق الفيشاوي

ظهر الثنائي الفني الجديد، على غلاف عدد مجلة الموعد رقم 1614 الصادر بتاريخ 28 مايو، عام 1994، بعنوان: “مدحت صالح يروي قصة حبه وزواجه من سمية الألفي”، الأمر الذي صدم الكثيرين خاصة بعد قصة الحب التي عجز الجميع عن فهمها، بين “الألفي” وفاروق الفيشاوي، والتي استمرت 16 عامًا من الزواج، برغم الخيانة.

وصفت الحف هذا الزواج بأنه زواج دون أسباب واضحة، أو مقدمات جمع بين سمية الألفي، ومدحت صالح، الذي يصغرها بـ7 أعوام، بعدما قررت الانفصال عن زوجها الأول وحب عمرها الوحيد -كما وصفته- بسبب عدم قدرتها على تحمل خياناته المتكررة، وتمارس أمومتها بشكلٍ سوي -على حد تعبيرها- في نفس الوقت، الذي سبق للمطرب الشاب الزواج مرتين، أولهما من الفنانة نورا، والثانية من أم أبنائه أيضًا، ليلى الصديق.

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