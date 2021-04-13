كشف الفنان السعودي فيصل العيسى، بأنه سيتغيب عن الظهور على الشاشة خلال أي عمل فني في شهر رمضان الجاري.

وقال العيسى في رسالة لجمهوره كتبها في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “لن أظهر في أي عمل فني في شهر رمضان المبارك ، و لي عودة لألتقيكم قريباً في عمل جديد بما يتناسب مع حجم تطلعاتكم “.

وتمنى العيسى التوفيق لزملائه بالوسط الفني هذا العام، قائلا: “إن شاء الله نستمتع بأعمالهم”.

جمهوري العزيز



لن أظهر في أي عمل فني في شهر رمضان المبارك ، و لي عودة لألتقيكم قريباً في عمل جديد بما يتناسب مع حجم تطلعاتكم



كل التوفيق لزملائي الفنانين هذه السنة و إن شاء الله نستمتع بأعمالهم — فيصل العيسى (@faisalalesaa) April 12, 2021

وكان من المقرر ظهور العيسى هذا العام في مسلسل بعنوان “وش تبي بس” تدور أحداثه في إطار كوميدي.

يذكر أن فيصل العيسى أظهر نجاحا كبيرا في التلفزيون بدور البطولة المطلقة في مسلسل شباب البومب في عام 2012 وقدم أخر موسم منه في عام 2019