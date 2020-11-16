حل الفنان ” أحمد فلوكس ” ضيفا مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” في برنامجه ” واحد من الناس ” وخلال الحلقة كشف عن السبب الحقيقي من وراء طلاقه من الفنانة ” هنا شيحة ” .

فأشار أحمد فلوكس إلى أن اسوأ شئ حدث له في حياته كان تعرضه لأعمال السحر وأن هناك امرأة كان على علاقة بها وهي التي صنعت له السحر وكانت السبب ولها يد كبيرة في وقوع الطلاق .

وأضاف أحمد فلوكس أنه كان يحس بأشياء غريبة وبأنه مسلوب الإرادة وكاره للتمثيل وكان يكسب الكثير من المال ويفتح شركات ولكنه لا يشعر بشيء .

وتابع : ” هذا الشخص قال لي مش هتعرف تمسك عليا حاجة وابتديت من وقتها أدور لحد ما اكتشفت خيانات ليا كتير وسرقة من ورا ظهري وهجرت إبني وأبويا ” .

وقال فلوكس إنه استطاع التخلص من هذا السحر بالتقرب إلى الله بعد أن كان بعيدا عنه لفترة .

وعن هنا شيحة قال أحمد فلوكس : ” سأظل أتمنى لها كل السعادة ولها مكانة كبيرة في قلبى لحد ما أموت وهي إنسانة جميلة وسأقف بجانبها إذا طلبت مني أي شئ ولن أسمح لأحد بالحديث عنها بطريقة غير لائقة ” .

واستكمل : ” هنا شيحة تزوجتني لأنها تحبني وليس لأي شيء آخر وزواجنا كان عن قصة حب واحترام وعندما حدث الطلاق ما زال الاحترام قائم بيننا ” .

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